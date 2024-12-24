Сильные молитвы на Сочельник и Рождество Христово: как попросить о счастье и достатке

Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. Первая звезда, сошедшая на Сочельник, символизирует рождение Иисуса Христа. Рождество олицетворяет свет, добро и начало новой эры. Издавна праздник был связан со многими традициями и верованиями.

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Говорят, что молитвы, произнесенные 24 и 25 декабря, обладают особой силой. Просить в этот день стоит о покровительстве, мире, о счастье, здоровье на будущий год и защите для детей. OBOZ.UA публикует сильнейшие молитвы.

Молитва в Сочельник

Всемогущий Боже, Отче наш небесный, благодарим Тебя за неизреченный дар благодати, который Ты дал целому человечеству в рождении Младенца-Христа в Вифлееме более 2000 лет назад.

Пусть непостижимая тайна воплощения Твоего Единородного Сына – Слова, которое произошло Телом, – согреет наши сердца и души и наполнит их утешением и страстным желанием, подобно пастухам в поле, спешить к Его вифлеемским яслям и служить Ему.

Помоги нам в истине и духе искреннего раскаяния радоваться в день Рождества нашего Спасителя, чтобы мы в искренней и живой вере могли присоединиться к песне хвалы ангелов, радости пастухов и удивления мудрецов с Востока.

Пусть в эту святую ночь Христос снова родится в наших душах, чтобы правда, любовь и искупление, которые Он принес нам, отныне и веки оставались в нашей жизни и наших сердцах.

Дай, Господи, чтобы мы, подобно Деве Марии, все, что связано с Младенцем Иисусом, хранили это в своих сердцах и развлекали над ним.

Теперь, когда Ты сделал нас причастными к славе Твоего Сына здесь, на земле, даруй нам Твоей благодати разделить Его славу на небесах. Ибо Он живет и царствует с Тобой, Отче, и со Святым Духом – ныне и во веки веков. Аминь

Отче наш

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Молитва на Рождество о счастье и покровительстве

Отец Небесный, Владыка наш великй! К Тебе молитву свою возношу, так услышь меня и не оставь раба Своего без внимания. Надели меня поддержкой своею, стань покровителем Моим, не дай упасть духом! Укрепи веру мою, наступи на путь истинный и подари мне счастье и благополучие в этом мире. Непрестанно возношу я хвалу и славу тебе, никогда не перестану почитать имя твое. Сейчас, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.

Молитва на Рождество о здоровье

В руки твоего великого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, советы и мысли мои, дела Мои и все тела и души Моего движения. Ты же, о Премилостивый Боже, всего мира грехами непреодолимой доброты, незлобивый, Господи, меня прими в руки защиты Твоего и избавь от всякого зла, очисти многочисленные вины мои, подай исправление злому и окаянному моему житию и защити меня, и покрывай немощь мою. бесов, страстей и злых людей.

Молитва на Рождество о благословении для ребенка

Матерь Богородица, как ты сына твоего, Младенца Иисуса в этот день на руках держала. В покрывало мягкое пеленала, ручонкой своей к счастью и удачу благословляла. Благослови и моего ребенка (имя) тоже. Ручку свою святую подними, моего ребенка перекрестить, на удачу и счастье в жизни благослови, на жизнь длинную и богатую, веселую и красивую. Пока люди будут помнить тебя и Сына Твоего Иисуса Христа – никому мои слова не перебить. Аминь.

Молитва на Рождество о защите и счастье детей

Господи Боже, спаситель наш, взываю к тебе. Милости прошу у тебя за детей своих (имена). Сохрани и помилуй их, укрой своей ладонью. Убереги от помыслов дурных и направ на путь истинный. Чада твои малы, бестолковы. Открой им истину и позволь жить без греха в душе. Высветли их путь и защити от глаза плохого, слова нечистого. Буду молить тебя, возносить слова светлые и чистые. Помоги мне воспитать чад своих в истинной вере и счастье. Аминь.

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