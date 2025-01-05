Сильные молитвы на Крещение: как попросить о здоровье и удаче

Крещение – особый день в году, один из важнейших праздников в церковном календаре. В храмах совершаются праздничные литургии, а верующие обращаются с молитвами о здоровье, благополучии, удаче и защите. Говорят, в этот день освященная вода приобретает особые целительные свойства, а молитвы, прочитанные в Крещенский Сочельник, имеют особую силу.

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OBOZ.UA публикует сильнейшие крещенские молитвы, которые помогут воплотить желаемое, привлечь добро и изобилие. Конечно, главное в этом – вера. Можно молиться даже своими словами, если просить о здоровье и защите с чистыми мыслями и искренней верой в сердце.

Молитва перед употреблением святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой свят и свята Твоя вода на оставление грехов моих, на просвещение разума моего, на укрепление душевных и телесных сил моих, на здоровье души и тела моего, на покорение страстей и болезней моих по безграничному милосердию Твоему. . Твоя Матерь и все святые Твои. Аминь.

Молитва на Крещение от болезни и сглаза

Господи Боже мой, да будет дар Твой свят и свята Твоя вода на оставление грехов моих, на просвещение разума моего, на укрепление душевных и телесных сил моих, на здоровье души и тела моего, на покорение страстей и болезней моих по безграничному милосердию Твоему. . Аминь!

Молитва на Крещение на достаток

В ночь поднимаюсь, воду святую беру. Святая водичка, святая ночка, освятите душу и тело, приступите, ангелы, крыльями тихими осените, мир Божий принесите, Бога в дом мой приведите. Бога поздравлю, Бога за стол сажаю, Пресвятой Богородице и Иоанну Предтечи молюсь: Крестителю Христову, честному Предтече, крайнему пророку, первому мученику, постникам и отшельникам наставнику, чистоте учителю и ближнему другу Христову! Тебя умоляю, и тебе прибегая не отринь меня от твоего заступа; обнови душу мою покаянием, как вторым крещением. Аминь.

Молитва на Крещение во исполнение желаний

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Не прогневайся по моей сердечной просьбе, но и не откажись в бесконечной милости. Благослови меня на исполнение желания и отбрось все чертовы пропасти. Пусть все задуманное сбудется и ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва перед купанием в проруби

В Иордане крещусь Тебе, Господи, Троичное явилось поклонение: ибо отцов голос свидетельствовал Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубиной, поведал словес утверждения. Явись, Христе Боже, и мир просвещения, слава Тебе.

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