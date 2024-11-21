'Сильнейшие, надежные, отважные': Зеленский поздравил Десантно-штурмовые войска Украины с профессиональным праздником

В День десантно-штурмовых войск Украины президент Владимир Зеленский встретился с военными ДШВ ВСУ. Глава государства не только поздравил украинских защитников, но и вручил государственные награды.

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Об этом рассказал сам украинский лидер. Как добавили в Офисе президента, на церемонии также была британская делегация во главе с начальником штаба обороны, адмиралом, сэром Энтони Радакином.

"Самые сильные, надежные, отважные. Воины, которые сражаются на наиболее сложных направлениях и выполняют наиболее сложные задачи. Нет такого действительно горячего участка фронта, который не почувствовал бы силу наших ДШВ", – отметил президент по случаю Дня десантников.

Отдельно президент поблагодарил десантников за Курскую операцию.

"За то, что Украина доказала, что способна в любых обстоятельствах направлять эту войну так, чтобы в России понимали, что они натворили этой войной и что они будут за это обязательно отвечать", – сказал Зеленский.

Президент вручил ордена "Золотая Звезда" семьям трех погибших Героев. В частности, самые высокие награды получили родные лейтенанта Виталия Дудая (взвод под его командованием отличился в боях у Марьинки), старшего сапера Даниила Звонарева (в районе Марьинки во время артобстрела закрыл собой двух побратимов, но сам погиб) и сержанта Артема Собченко (под прицельным стрелковым огнем добрался до побратима, предоставил помощь и эвакуировал, хотя сам получил смертельное ранение).

Также "Золотую Звезду" лично получили два Героя. Это полковник Евгений Ласийчук, командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая воюет на Покровском направлении (воины его бригады убили почти тысячу оккупантов и еще более полутора тысяч ранили) и майор Руслан Панезеров (во время эвакуации раненых побратимов попал под обстрел, принял бой и уничтожил 15 оккупантов).

"Крест боевых заслуг" получили полковник Андрей Ткачук, командир 71-й отдельной егерской бригады, которая осенью прошлого года на Запорожском направлении продвинулась до 1 км вглубь линии фронта, и полковник Алексей Явкун, командир 81-й отдельной аэромобильной бригады, отличившейся в боях вблизи Белогоровки.

Кроме того, воины получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, и княгини Ольги ІІ степени.

199-му учебному центру Десантно-штурмовых войск передан знак отличия "За мужество и отвагу". Почетное наименование "Надднипрянская" получила 77 отдельная десантно-штурмовая бригада, а 148 отдельная артиллерийская бригада стала "Житомирской".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский побывал на фронте, где встретился с борющимися в Курской области России украинскими воинами. Там он заслушал доклад командира Дмитрия Волошина и отметил бойцов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

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