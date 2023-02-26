''Сил не хватило'': Залужный признался, какой момент войны заставил его плакать

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признался, что развязанная Россией война против украинцев и его заставляла плакать. Ведь несмотря на то, что он военный и командует сильной армией мира, продолжает оставаться и обычным человеком.

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Об этом "железный" генерал рассказал в интервью Дмитрию Комарову. Оно было записано для документального проекта журналиста "РІК" к годовщине полномасштабного вторжения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Будучи главнокомандующим, не хочется признаваться в каких-то слабостях. Но опять же повторюсь: я – человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь", – отметил Залужный.

Он уточнил, что на тот момент, когда переписывался с украинкой, надеялся на то, что военный жив. Женщина в смс прислала сообщение сына перед вылетом, где тот писал: если погибнет, пусть расскажут об этом, ведь он патриот своей страны и хочет, чтобы об этом знали.

Впоследствии главнокомандующему ВСУ сообщили, что этот военный летчик погиб. Ему нужно было донести эту информацию матери.

"Когда я пытался с ней обсудить это, у меня сил не хватило", – сказал Залужный о том, что заставило его плакать.

В этом же интервью Залужный назвал поразительную разницу между РФ и Украиной. Он рассказал о тактике, которую использует в войне государство-террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, летчик, Герой Украины Евгений Соловьев рассказал, как эвакуировал раненых из "Азовстали". Однажды в двигатель его вертолета попала ракета, однако не сдетонировала.

Известно, что во время прорыва блокады Мариуполя для оказания помощи защитникам "Азовстали" украинские Силы обороны потеряли по меньшей мере три вертолета. В общем было осуществлено семь таких миссий. В сеть попало уникальное видео одной из них.

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