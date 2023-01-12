''Сил и духа у нас много'': патриоты устроили смелые акции в Крыму и обратились к оккупантам. Фото

Активисты в оккупированных Феодосии, Керчи, Евпатории, Ялте, Алуште, Севастополе и Симферополе оставили послания для захватчиков. На улицах этих городов появились новые листовки и патриотические граффити.

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Об этом 12 января сообщили в украинском движении сопротивления "Желтая лента". Активисты рассказали, что продолжают устраивать ночные рейды, тогда как оккупанты проводят облавы и обыски, ищут украинскую символику, которой боятся как огня (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Также отмечается, что захватчики пытаются мобилизовать как можно больше нероссийского населения полуострова – большим количеством жертв этого преступления являются крымские татары призывного возраста, страна-оккупант заставляет их воевать против своей же страны.

"Рашисты, знайте, сил и духа у нас много! Активисты движения будут продолжать гражданское сопротивление победы!", – заявили в "Желтой ленте".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что Украина освободит Крым до конца августа 2023 года. Пока РФ контролирует полуостров, Украина никогда не будет в безопасности, отметил военный.