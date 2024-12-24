Шутливые колядки для взрослых: как 'с перчиком' поздравить с Рождеством

Рождество – это семейный праздник и день, когда нужно проводить время с близкими и можно шутить вволю. Нашло это свое отражение и в праздничных колядках.

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Некоторые тексты, которыми украинцы приветствуют друг друга, содержат пикантные намеки и пожелания "с перчиком". OBOZ.UA составил подборку таких колядок. Пойте их в кругу ближайших и поднимайте друг другу настроение.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п'ятачок.

***

Вибіг козелець

Із нових сінець,

Наставив пушку:

"Давайте пампушку!"

Наставив рожок:

"Дайте пирожок!"

Наставив жміньку:

"Дайте копійку!"

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою – там жито копою,

Де віл рогом – то там жито стогом.

Де віл хвостом – то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

Ми прийшли колядувати,

Ви готуйтесь наливати —

Приготуйте ви вино,

Щоб рікой воно текло.

***

Колядую, колядую,

Смак горілки носом чую,

Наливайте по сто грам,

Буде добре Вам і нам.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Дайте тітко похмелиться,

Сала, м'яса, ковбаси

Та двадцятку на труси!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п'ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип'ю!

***

Щоб євро сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мрамору камін,

Та й бассейн, хоча б один.

Щоб гідромассажер з Джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике,

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добрий вечір!

***

Коляд-коляд-колядець,

А я хлопець-молодець

Я прийшов до вас додому

У ці царськії хороми.

Я ходив, колядував,

Усе думав та гадав,

Чи дадуть мені грошину

Хоч маленьку копійчину,

Чи дадуть мені цукерку,

Ну або ще щось смачненьке...

Файну колядку знаю я

Ось моя вся коляда.

***

Добрий вечір, господарю!

Винось нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винось сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали —

Колядників пригощали!

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку теплых поздравлений со Сочельником для близких и родных.

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