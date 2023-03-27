Штормовой ветер, снег и мороз: синоптик уточнила прогноз на вторник и рассказала, когда отступит непогода

В Украине во вторник, 28 марта, ожидается резкое изменение погоды. Практически по всей территории пройдут осадки, прогнозируются сильные порывы ветра, местами – похолодание. Тепло вернется в страну только в выходные (1-2 апреля).

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Соответствующими данными поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. Она объяснила, что во вторник к нам переместится активный циклон, который зародился над Средиземноморьем.

В западных и северных областях, а также на значительной части центральной Украины возможны сильные осадки. Дожди будут переходить в мокрый снег.

"На западе днем осадки ослабеют, на востоке дождь более вероятен во второй половине дня и вечером", – уточнила эксперт.

Ветер с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, 5-12 м/с. Порывы могут достигать штормовых значений до 15-22 м/с.

В части регионов резко похолодает, до +1...+7 градусов. На востоке еще задержится теплая погода, во вторник там ожидается +10...+16. В центральных областях и на юге – в среднем +6...+12 градусов.

В Киеве 28 марта предполагается усложнение погоды. Дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки. Ветер северо-западный со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Температура в столице в ближайшую ночь (на 28 марта) еще будет высокой, до +12, но днем во вторник термометры покажут +5...+3 градуса.

"В последствии похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. Потепление придет только в субботу-воскресенье", – написала Диденко.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в Украине ожидается значительное похолодание, которое обусловит так называемый Карпатский циклон. 28–29 марта по всей территории страны ударят морозы, а также ожидаются значительные осадки.

– Наталья Диденко также сообщала, что на Украину движется циклон, который принесет похолодание и снег.

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