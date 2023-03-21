Шольц рассказал о долгих разговорах с Путиным и назвал его 'вежливым человеком': мы называем друг друга по имени

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "долгие разговоры". При этом он назвал президента России, развязавшей войну в Украине, "вежливым человеком".

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Об этом Шольц рассказал в интервью RP. По его словам, он регулярно разговаривает с Путиным.

"Это долгие разговоры, иногда час, иногда полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом. И да, Путин в этих разговорах – вежливый человек. Мы называем друг друга по имени", – уточнил канцлер ФРГ.

При этом он отметил, что занимает жесткую позицию по отношению к агрессии Путина.

"Это империалистическая атака. Если бы все вели себя как Путин, в Европе возникло бы большое разногласие", – объяснил Шольц.

При этом Шольц не стал, как и другие члены кабинета министров, говорить, что Украина должна победить, но подчеркнул, что Украина не должна проиграть.

"Мы хотим, чтобы Украина восстановила свою безопасность. Путин этого не хочет", – сказал канцлер.

Напомним, федеральный канцлер Олаф Шольц поддержал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. По мнению политика, это решение доказывает, что никто не может быть выше закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в крупных странах Европы, в частности, во Франции, Германии и Великобритании, считают укрепление связей между Украиной и НАТО способом стимулировать Киев к переговорам со страной-агрессором РФ. Некоторые западные партнеры сомневаются в том, что Украина сможет освободить все свои территории, в частности, Крым, военным путем.

Этот вопрос во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже подняли лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

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