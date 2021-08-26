Шмыгаль рассказал, что будет с работой школ с 1 сентября, и обратился к учителям с призывом

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

В Украине новый учебный год в 2021 году начнется 1 сентября и будет проходить в обычном режиме. Обучение в школах будет происходить с соблюдением противоэпидемических правил.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он сообщил, что в стране наблюдается "зеленый" уровень эпидемической опасности и ситуация с коронавирусом контролируется.

Глава Кабинета министров призвал педагогов сделать прививку от COVID-19, что будет гарантией безопасности ученика и учителя.

"В Украине есть в достаточном количестве безопасные вакцины ведущих производителей", – добавил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что в стране продолжается реформа Новой украинской школы. С 1 сентября НУШ стартует в пилотных 5-х классах 136 школ Украины.

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"Эта модель организации образовательного процесса призвана научить детей критическому мышлению, а вместо простого заучивания информации – приобретать компетенции для применения знаний в реальной жизни", – объяснил Шмыгаль.

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