Шмыгаль поставил точку в вопросе о штрафах военным за открытие огня на Донбассе

К военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) штрафы за открытие огня в ответ на провокации пророссийских сил не применяются.

Об этом во время "Часа вопросов к правительству" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Так он ответил на вопрос нардепа от фракции "Европейская солидарность" Ирины Фриз относительно того, действует ли приказ Минобороны о лишении премий военных в таких случаях.

"Для создания безопасных условий для выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава, участвующего в сдерживании и оказании отпора вооруженной агрессии РФ, введена выплата соответствующего денежного вознаграждения военнослужащим ВСУ, командирам отделений, взводов, рот, батарей, батальонов, дивизионов и бригад. Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества зафиксированных нарушений, допущенных подчиненными личного состава за месяц", – подчеркнул глава правительства.

Среди нарушений Шмыгаль, в частности, назвал:

совершение военно-административного или административного нарушения;

наличие зафиксированных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены;

травм из-за нарушения мер безопасности;

суицидов;

неоправданных боевых потерь;

открытие огня без приказа соответствующего командира или начальника, кроме случаев военной необходимости.

Ранее о том, что Россия активизировала военную агрессию на Донбассе и несет ответственность за погибших военных ВСУ, заявила временный поверенный в делах США Кортни Остриен на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия). Дипломат отметила, что только с 5 по 7 февраля на востоке Украины перемирие нарушили 376 раз.

Как сообщил OBOZREVATEL, Украина созвала на 23 февраля заседание Генеральной Ассамблеи ООН. По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, одним из пунктов повестки дня заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины.