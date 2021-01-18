Шмыгаль: карантин в Украине один из самых мягких в Европе

Карантин в Украине, который введен правительством, оказался одним из самых мягких в Европе.

Об этом на совещании с президентом Украины рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба ОП. По его словам, был сравнен индекс жесткости в 18 странах Европы по ряду показателей.

"Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии – 85,1, Греции – 84, Австрии – 78, Польше – 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", – пояснил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в стране начался "медленный рост" заболеваемости. Чиновник навел такие данные: за прошедшую неделю (с 11 по 17 января. – Ред.) было проведено 182 437 ПЦР-исследований и сделано 160 тысяч тестов. Всего было выявлено 44 402 новых случая заболевания COVID-19.

Ранее чиновник сказал, что адаптивный карантин в Украине продлят до 31 марта 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль заявил, что карантинные мероприятия, такие как обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции, будут действовать в Украине до конца 2021 года.