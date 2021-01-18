Шмыгаль: адаптивный карантин в Украине продлят до 31 марта

Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 марта 2020 года. К тому же в стране больше не намерены продолжать усиленные карантинные меры (локдаун) после 24 января.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что в Украине с 25 января будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

"С 8 по 24 января у нас установлен так называемый карантин зимних каникул. Его ключевая цель – ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", – сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что текущий карантин введен до конца февраля, который продлят до 31 марта.

"Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала…Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль заявил, что карантинные мероприятия, такие как обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции, будут действовать в Украине до конца 2021 года.