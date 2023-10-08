'Шла через город, как через кладбище': история из Волновахи в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Людмила Щербакова – из Волновахи. Начало полномасштабной войны застало ее на рабочем месте – в больнице. Во время одного из целенаправленных вражеских обстрелов здания от ранений стеклом его спасло чудо. Свою историю она доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Волноваху русские войска обстреливали беспощадно. Многие снаряды прилетали и в Центральную районную больницу. Людмила Щербакова работала здесь в лор-отделении.

"В городе было очень громко с первого же дня вторжения. Я как раз спускалась в подвал, когда раздался взрыв. Волна от него меня отбросила где-то метра в четыре. Я упала на твердый пол", - вспоминает Людмила.

Если бы в этот момент не открылось окно, все стекло упало бы на нее и ранения были гораздо тяжелее. В тот же миг Людмила нашла силы дойти до подвала. Позже она узнает, что время ходила со сломанными ключицей и ребрами.

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"Всем было очень страшно. Люди плакали, кричали, молились. Беременным еще было не время рожать, но от страха у них начинались роды", – рассказывает Людмила.

Несмотря на переломы, женщина сходила домой. О том, какой Людмила увидела свою Волноваху, а каким – свой дом, она рассказывает по ссылке https://bit.ly/46Aa2xy

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея Голоса Мирных https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.