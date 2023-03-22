''Шины есть, а шиномонтажа нет'': Порошенко рассказал о новом проекте для ВСУ

Вернувшийся из поездки на восточный фронт Петр Порошенко сообщил о новом проекте помощи для ВСУ. Он рассказал, что в каждую поездку военным привозят шины для автотранспорта.

Видео дня

"Это – колеса. Каждый наш приезд на Восток или Юг мы их везем – для пикапов, грузовиков и бронетехники. На этот раз бригада, которую нельзя называть, заказала шины для КрАЗ-6322, потому что работают на горячем направлении – Угледар, Авдеевка. Эти 100-килограммовые исполины доставят БК через любые непроходимые грязи и бездорожье", – рассказывает Порошенко.

"Об этих ребятах из артиллерии мы еще обязательно услышим после нашей победы. Они поделятся своими фантастическими историями о том, как умножали на ноль "вторую армию мира", – отметил пятый президент.

"Когда мы привозим сейчас уже тысячи шин, то большим грузовым автомобилям негде сделать шиномонтаж. Буквально один-два на весь Донбасс, и цены там зашкаливают. Мы приняли решение, что будем производить контейнерные передвижные мобильные шиномонтажки", – рассказал Порошенко.

Как добавляют в "Деле Громад", колеса для КрАЗ-6322 – это более 100 кг каждая шина. "Я спросил зампотеха, где и как он будет менять колеса. В ответ… ага, очень много брани. Потому что грузовой шиномонтаж в бригаде отсутствует, а в ближайший коммерческий десятки километров и очередь на пару недель, потому что нужно здесь и сейчас", – рассказывает волонтер Юрий Бирюков.

Мастерские будут производить на базе морского контейнера и грузовика-мультилифта Foden. "Это уникальные системы – 8-ми колесные, высокопроходные, тяжелые грузовики мультилифт, которые могут загружать и выгружать контейнеры. Будем делать мобильные станции монтажа для того, чтобы не тратили поездки на пункт постоянной дислокации, иногда расположенный за сотни километров, для того, чтобы переобувать свои тягачи. А делать это непосредственно на линии фронта. Вы могли вызвать – к вам приедут и все сделают", – объясняет Петр Порошенко.

"Мы рассчитываем, что это будут делать наши волонтеры, которые будут работать на "передке" и вносить свой вклад в нашу победу", – отмечает Петр Порошенко.

"У нас есть несколько идей, мы живем этими идеями", – говорит Порошенко. Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" реализуют уникальные проекты – среди них производство мобильных бане-стиральных комплексов, передвижные мастерские на базе грузовиков DAF. Британские автомобили также переоборудованы под "антишахеды", вооруженные зенитными установками. На базе DAFов также производят командные пункты для комплексов БПЛА оперативно-тактического уровня Poseidon.