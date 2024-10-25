Шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении – ОГП

Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Все они получали повышенные пенсии по выслуге лет, назначенные по решению суда.

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Об этом сообщил Офис генпрокурора. Речь идет о руководителях Запорожской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, эти увольнения – результат мероприятий по предотвращению злоупотреблений.

Кроме указанных увольнений, продолжается "служебное расследование правомерности приобретения прокурорами статуса лиц с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат".

В свою очередь Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре", которые должны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой. Эти изменения уже в ближайшее время передадут в Верховную Раду для введения в действие.

Выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы, по принципу "либо зарплата, либо пенсия", пояснил генпрокурор.

"Продолжаем комплексные меры по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры", – отметил Костин.

Когда будут назначены новые прокуроры вместо уволенных, пока неизвестно. Однако генпрокурор заявил о создании независимой Комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.

"Я инициировал создание этой комиссии, чтобы повысить прозрачность процесса назначения на такие должности. Это один из первых элементов комплексной HR-реформы органов прокуратуры, начатой в июле этого года. Комиссия будет оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов", – пояснил Костин и добавил, что сегодня в ОГПУ состоялось первое заседание созданного органа.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Костин также должен уйти в отставку. Об этом он объявил 22 октября. Соответствующее решение было принято на фоне скандала с нарушениями в МСЭК. По словам генпрокурора, проверка МСЭК установила "много позорных фактов злоупотреблений", в том числе в системе органов прокуратуры.

Например, выяснилось, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжали получать от государства пенсии – сотни тысяч гривен в год.

Исследование деклараций о доходах руководства региональных прокуратур позволило составить рейтинг получающих наибольшие пенсии областных прокуроров. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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