Шелтер в Донецкой области получил для эвакуированных помощь от Фонда Рината Ахметова

Враг уничтожает населённые пункты Донецкой области. Местных жителей эвакуируют, и первую поддержку возможность поесть и поспать в относительной безопасности они получают в шелтерах. В один из таких временных приютов Фонд Рината Ахметова направил наборы с продуктами питания.

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"Без этой помощи на кухне было бы пусто, нам бы не было чем накормить людей. Поэтому помощь продуктами очень важна, спасибо", – говорит волонтер Игорь.

"К нам приезжают люди, потерявшие все. Сам факт, что кто-то участвует в их судьбе – очень ценен", – добавляет Леонид Андреевич, главный в эвакуационном шелтере.

Время пребывания в этом заведении у всех разное. Кто-то почти сразу отправляется в путь, кому-то нужно несколько недель для следующих шагов.

"Люди, которые едут дальше, могут взять с собой базовый набор продуктов", – подчеркивает Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

Это убежище расположено в Донецкой области неподалеку от горячих точек. И даже в этих сверхсложных условиях, мало совместимых с праздником, волонтеры нашли возможность украсить елку.

Для детей, находящихся в шелтере, Фонд также передал новогодние подарки – такие же, как получили дети-переселенцы и дети из интернатных учреждений и детских домов семейного типа в рамках традиционной ежегодной акции "Ринат Ахметов – Детям".

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.