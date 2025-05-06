Шелтер на Покровском направлении получил партию помощи от Фонда Рината Ахметова

Авдеевка, Курахово, Мирноград, Покровск, Родинское, Новогродовка... Это неполный перечень городов Донетчины, жители которых из-за войны вынуждены были покинуть дома. Люди, выехавшие из самых горячих точек, находятся в одном из шелтеров на Покровском направлении. Фонд Рината Ахметова передал в приют для эвакуированных наборы с продуктами первой необходимости.

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По словам Юлии, одной из волонтеров, в заведении находятся, в том числе, семьи с детьми. Есть и многодетные семьи, мамы-одиночки и другие люди, которые относятся к уязвимым категориям.

"Кто-то остался без дома и работы, потому что предприятия закрылись. Есть те, кто приезжает вообще без вещей и не может себе купить даже макароны или крупу. То есть многим людям помощь критически нужна и лично я благодарна за то, что она есть", – рассказывает Юлия.

Виктории из Селидово неоднократно приходилось бежать из-под обстрелов, спасая себя и свою семью. Это общежитие для нее стало уже шестым местом жительства.

"Мой муж осенью прошлого года подорвался на мине, сейчас выздоравливает. Иногда действительно не за что жить и к кому обратиться. Это очень весомая помощь", – рассказывает Виктория.

Всего Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.