"Схаменіться, недолюди!" Что великий Шевченко писал о России: пророческие цитаты
Каждый год в начале марта Украина отмечает Шевченковские дни. Выдающийся поэт и национальный символ Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области, а умер 10 марта 1861 года на чужбине – в Санкт-Петербурге.
Судьба литератора сложилась довольно драматическим образом. Он родился крепостным, однако благодаря своему таланту к живописи был выкуплен, освобожден и отправлен на обучение в столицу Российской Империи – Санкт-Петербург. Тоска по родине выливалась в стихах и прозаических произведениях Шевченко, которые стали одним из основных столпов творения украинской нации. Такая позиция Шевченко очень не нравилась имперским властям, за что поэт был несколько раз наказан и даже отправлен в ссылку с запретом писать и рисовать. OBOZ.UA приводит несколько цитат из стихотворений Шевченко, в которых он описывает Россию и россиян, как извечных врагов Украины.
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…
- (поэма "Катерина")
Сюжет поэмы "Катерина" достаточно типичен для литературы романтизма – это страдания девушки, которую предал и бросил ее любимый. Однако особенность шевченкового сюжета в том, что она описывает достаточно типичную для Украины историю – тяжелую судьбу украинки, которой цинично воспользовался россиянин – офицер царской армии.
Московщина,
Кругом чужі люде.
Тяжко, батьку,
Жити з ворогами!"
- ("До Основ’яненка")
В стихотворении, адресованном писателю Григорию Квитке-Основьяненко, Шевченко прямо провозглашает различие двух народов. И намекает на невозможность понимания.
По закону апостола
Ви любите брата!
Суєслови, лицеміри,
Господом прокляті!
Ви любите на братові
Шкуру, а не душу!"
"У нас же й світа, як на те —
Одна Сибір неісходима!
А тюрм, а люду!.. Що й лічить!
Од молдаванина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!
- (поема "Кавказ")
В произведении 1845 Тарас Шевченко горячо осуждает завоевательную, захватническую политику царской России на Кавказе. Описывает ее как полное подавление национального сознания. При этом критикует огромную империю за непомерные аппетиты к захвату территорий, тогда как собственные земли оставляют дикими и неосвоенными.
Безбожний царю! Творче зла!
Правди гонителю жестокий!
Чого накоїв на землі?"
"А ти, Всевидящеє око!
Чи Ти дивилося звисока,
Як сотнями в кайданах гнали
В Сибір невольників святих,
Як мордовали, розпинали
І вішали?.. А Ти не знало?
("Юродивий")
А на тихому Дунаю
Нас перебігають
Січовики-запорожці
І в Січ завертають,
І розказують і плачуть,
Як Січ руйнували,
Як москалі срібло, злото
І свічі забрали
У Покрові.
- ("Сліпий")
Историчность была одним из основополагающих принципов творчества Тараса Шевченко. В своих стихах он не раз описывал реальные преступления, совершаемые русскими на украинских землях. Изображал захватчиков, как безжалостных варваров, не испытывающих никакого сострадания к порабощенным.
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине —
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине.
От де, люде, наша слава,
Слава України!
- ("До Основ’яненка")
Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить
- ("Я не нездужаю, нівроку…")
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сем’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
- ("Заповіт")
Борітеся — поборете!
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
- ("Кавказ")
Еще один ключевой мотив поэзии Шевченко – это призыв не просто к пробуждению национального сознания, но и к силовому сопротивлению захватчикам-россиянам. Эти строки служили и продолжают служить мотивацией воинам ВСУ в противостоянии российским оккупантам во время нынешней войны.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани і гори —
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися…
- ("Заповіт")
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!
- ("Стоїть в селі Суботові…")
В конце концов, счастье украинского народа Тарас Шевченко видел в преодолении связи с Россией и россиянами, в свободе и самостоятельности, в полном праве решать свою судьбу без вмешательства самоназванного "старшего" брата.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как россияне пытались осквернить образ Тараса Шевченко и принизить значение его творчества.
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