'Схаменіться, недолюди!' Что великий Шевченко писал о России: пророческие цитаты

Каждый год в начале марта Украина отмечает Шевченковские дни. Выдающийся поэт и национальный символ Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области, а умер 10 марта 1861 года на чужбине – в Санкт-Петербурге.

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Судьба литератора сложилась довольно драматическим образом. Он родился крепостным, однако благодаря своему таланту к живописи был выкуплен, освобожден и отправлен на обучение в столицу Российской Империи – Санкт-Петербург. Тоска по родине выливалась в стихах и прозаических произведениях Шевченко, которые стали одним из основных столпов творения украинской нации. Такая позиция Шевченко очень не нравилась имперским властям, за что поэт был несколько раз наказан и даже отправлен в ссылку с запретом писать и рисовать. OBOZ.UA приводит несколько цитат из стихотворений Шевченко, в которых он описывает Россию и россиян, как извечных врагов Украины.

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

(поэма "Катерина")

Сюжет поэмы "Катерина" достаточно типичен для литературы романтизма – это страдания девушки, которую предал и бросил ее любимый. Однако особенность шевченкового сюжета в том, что она описывает достаточно типичную для Украины историю – тяжелую судьбу украинки, которой цинично воспользовался россиянин – офицер царской армии.

Московщина,

Кругом чужі люде.

Тяжко, батьку,

Жити з ворогами!"

("До Основ’яненка")

В стихотворении, адресованном писателю Григорию Квитке-Основьяненко, Шевченко прямо провозглашает различие двух народов. И намекает на невозможность понимания.

По закону апостола

Ви любите брата!

Суєслови, лицеміри,

Господом прокляті!

Ви любите на братові

Шкуру, а не душу!"

"У нас же й світа, як на те —

Одна Сибір неісходима!

А тюрм, а люду!.. Що й лічить!

Од молдаванина до фінна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!

(поема "Кавказ")

В произведении 1845 Тарас Шевченко горячо осуждает завоевательную, захватническую политику царской России на Кавказе. Описывает ее как полное подавление национального сознания. При этом критикует огромную империю за непомерные аппетиты к захвату территорий, тогда как собственные земли оставляют дикими и неосвоенными.

Безбожний царю! Творче зла!

Правди гонителю жестокий!

Чого накоїв на землі?"

"А ти, Всевидящеє око!

Чи Ти дивилося звисока,

Як сотнями в кайданах гнали

В Сибір невольників святих,

Як мордовали, розпинали

І вішали?.. А Ти не знало?

("Юродивий")

А на тихому Дунаю

Нас перебігають

Січовики-запорожці

І в Січ завертають,

І розказують і плачуть,

Як Січ руйнували,

Як москалі срібло, злото

І свічі забрали

У Покрові.

("Сліпий")

Историчность была одним из основополагающих принципов творчества Тараса Шевченко. В своих стихах он не раз описывал реальные преступления, совершаемые русскими на украинских землях. Изображал захватчиков, как безжалостных варваров, не испытывающих никакого сострадания к порабощенным.

Смійся, лютий враже!

Та не дуже, бо все гине —

Слава не поляже;

Не поляже, а розкаже,

Що діялось в світі,

Чия правда, чия кривда

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине.

От де, люде, наша слава,

Слава України!

("До Основ’яненка")

Не жди сподіваної волі —

Вона заснула: цар Микола

Її приспав. А щоб збудить

Хиренну волю, треба миром,

Громадою обух сталить,

Та добре вигострить сокиру,

Та й заходиться вже будить

("Я не нездужаю, нівроку…")

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

І мене в сем’ї великій,

В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

("Заповіт")

Борітеся — поборете!

Вам бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

("Кавказ")

Еще один ключевой мотив поэзии Шевченко – это призыв не просто к пробуждению национального сознания, но и к силовому сопротивлению захватчикам-россиянам. Эти строки служили и продолжают служить мотивацией воинам ВСУ в противостоянии российским оккупантам во время нынешней войны.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу… отойді я

І лани і гори —

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися…

("Заповіт")

Встане Україна.

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить,

І помоляться на волі

Невольничі діти!

("Стоїть в селі Суботові…")

В конце концов, счастье украинского народа Тарас Шевченко видел в преодолении связи с Россией и россиянами, в свободе и самостоятельности, в полном праве решать свою судьбу без вмешательства самоназванного "старшего" брата.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как россияне пытались осквернить образ Тараса Шевченко и принизить значение его творчества.

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