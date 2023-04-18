Путин еще раз посетил оккупированные территории. Смысл этого сообщения не нужно разжевывать: кремль пытается показать, что "россия здесь навсегда" и продемонстрировать, что "СВО идет по плану".

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Далее текст на языке оригинала.

Сигнал це і російським окупаційним військам, яким постійно чогось не вистачає, і центр цього "чогось" не дає. Тепер нарешті дали. Тільки замість зброї картинку з путіним. Але нічого – все ж краще, ніж просто іконки привозити. Тому, так – це не більше, ніж спроба підтримати свої війська в умовах перспективного українського контрнаступу. Російський солдат отримав енергетичний запал померти "За Родіну, за Сталіна (закреслено) Путіна".

Тобто, його візит не більше, ніж просто продовження історії "мальчіка в трусіках", тільки тут дєд. І ймовірно вже в памперсах. Це лише інформаційна гра. Гра, в якій дуже високі ставки. Особисті та персональні для вождя "руського міра", поднімальщіка з колен всея росіі.

Звичайно, це демонструє і певні психологічні комплекси фюрера. Як так, Зеленський катається на передову, а він собі сидить в тепленькому бункері за тисячу км від зони бойових дій. Треба ж продемонструвати, що ти теж не боягуз.

Але ось проблема. Бункерний дєд – сцикло. Не в плані покласти на міжнародні норми, вбивати та катувати людей (в тому числі й своїх), красти дітей чи розпочинати війни. Він сцикло в прямому розумінні, сцикло, яке боїться за своє життя. І, як справжнє сцикло, він намагається показати який він "мужній" або на картинці, або в крайній ситуації. Друге. Якщо б дійсно все йшло за планом, то ніякого путіна на територіях бойових дій росіяни б не побачили. Бо такий крок для параноїка – це демонстрація того, що не все добре і в підтримці війни на самій росії, і в підтримці війни в кремлі. Йому треба своїм таблом підвищувати цю підтримку.

Але є й інша сторона питання. Відвідавши окуповані території, путін не просто їх помітив собою. Він взяв на себе відповідальність за майбутнє цих територій. І коли їх буде звільнено нашими воїнами – це буде додатковий удар по його рейтингу. І може стати завершальним акордом в історії у символічні історії путіна. Бо одна справа летіти на винищувачі в Чечню в березні 2000, коли російська каральна операція вже виглядала переможною для Путіна. І отримати додаткові бали для виборів, які мали б відбутись за тиждень після польоту. І інша справа – летіти, перебуваючи стані старчачої параної до Херсонської області в 2023, перед тим, як російська армія відгребе люлєй. Одна справа, коли ЗСУ контролюють території, на яких висять плакати "росія тут назавжди", а інша справа – контролювати території, які особисто мітив російський старєц.

Висновка з цього не буде. Висновок буде пізніше, коли воїн ЗСУ підніме жовто-блакитний прапор на тому місці, де топтав українську землю кривавий, але сцикливий диктатор.