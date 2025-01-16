'Севастополь – это Украина': в оккупированном Крыму показали, как ждут ВСУ. Фото и видео

В оккупированном Севастополе появилось новое послание для оккупантов. Граждане, которые верят и ждут освобождения Крыма, оставили патриотическую надпись на одном из зданий у моря.

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Об этом OBOZ.UA рассказали читатели – жители Севастополя. Авторы акции напомнили российским оккупантам, что Вооруженные силы Украины не так далеко от захваченного агрессором полуострова.

На стене трансформаторной подстанции в частном секторе на побережье Черного моря они оставили соответствующую надпись в патриотических цветах.

"Севастополь – это Украина. ВСУ рядом", – написали патриоты.

Напомним, военно-морской эксперт, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий рассказал в интервью OBOZ.UA, что ВСУ уже "проредили" ПВО россиян в Крыму на треть. Сейчас она нуждается в восстановлении, что является опосредованным признаком того, что Силы обороны Украины готовят поле боя на полуострове.

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