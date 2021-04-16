Сеть озадачила оптическая иллюзия с леопардом в пшеничном поле. Фото

Сеть озадачила оптическая иллюзия с леопардом в пшеничном поле, которая стала вирусной.

Фотографией поделился в Twitter сотрудник лесной службы Индии Рамеш Панди. На ней изображен леопард, спрятавшийся в пшеничном поле (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Место съемки предположительно находится в районе Бахрейч, штат Уттар-Прадеш. На фотографии сложно сразу заметить животное, но если сфокусироваться, можно разглядеть леопарда в пшенице.

"Что вы видите на этом изображении? Увеличьте масштаб и удивитесь", – подписал публикацию фотограф.

Оптическая иллюзия. Ramesh Pandey в Twitter

Скриншот. Ramesh Pandey в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в соцсети показали короткий видеоролик, на котором изображена вращающаяся доска в виде круга с нарисованными черно-белыми кольцами.