Сеть ОККО выходит в новую для топливного ритейла нишу: во Львове и Тернополе заработал сервис ОККО Drive

Сеть ОККО разворачивает новый сервис на своих АЗК – заказ из автомобиля - ОККО Drive. Теперь водителям, чтобы заказать еду и напитки из ассортимента кафе, товары из магазина, не нужно выходить из автомобиля. Две пилотные точки уже заработали во Львове и Тернополе, на очереди еще 8 ОККО Drive на АЗК во Львове.

"Современные АЗК уже давно перестали быть местом, куда заезжают только для заправки. Сегодня они предлагают гораздо больше опций. Наряду с топливной конкуренцией все больше обостряется конкуренция в плоскостях сервисов, вкусного кофе и еды, скорости обслуживания и диджитализации. ОККО всегда были трендсеттерами, и сейчас мы формируем новую для топливного ритейла Украины нишу – быстрое обслуживание в формате ОККО Drive. Уверена, новый сервис понравится нашим клиентам", – КОММЕНТИРУЕТ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ ОККО ЕЛЕНА ВОРОШИЛО.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно подъехать к стойке с меню на территории комплекса, сделать выбор, после чего – переехать к окну выдачи, рассчитаться удобным способом и забрать сформированный и упакованный заказ за считанные минуты. Заказать можно как хорошо знакомые клиентам блюда из ассортимента кафе – пиццу, бургеры, хотдоги, снеки, выпечку, кофе/чай, освежающие напитки, так и товары из магазина.

ОККО Drive уже работает на АЗК во Львове по ул. Наукова, 2 А и новом недавно открытом АЗК вблизи Тернополя в с. Гаи-Гречинские по ул. Львовская, 9.

Идея открытия на ОККО сервиса заказа из авто появилась еще до войны. Тестовый ОККО Drive был открыт на АЗК во Львове на ул. Лычаковская в ​​2021 году, и на нем были отработаны все процессы и проанализирован спрос клиентов.

В 2023 году ОККО вернулась к реализации проекта в доработанном и обновленном формате и запланировала инвестиции в открытие Drive на уровне около $1,8 млн в 2024 году. Для стоек заказа и выдачи блюд разработан и воплощен современный футуристичный дизайн.

ОККО постоянно работает над запуском новых возможностей и сервисов для клиентов. Так, водители и пассажиры могут рассчитываться непосредственно на колонке, воспользовавшись сервисом OKKO Pay; компания установила 20 двусторонних касс, в планах на этот год плюс еще 80; блюда из меню ОККО и товары из магазина можно заказать через сервисы доставки Glovo и Bolt.