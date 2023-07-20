Сестры Полгар: шахматные уникумы с украинскими корнями

Их называют "восьмым чудом света": не существует ни одного гроссмейстера-мужчины, включая именитых Карпова и Каспарова, которого не обыграла бы одна из сестер Полгар – Сьюзен, София и Юдит. За свое феноменальное дарование и достижения в шахматах все они занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

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OBOZREVATEL продолжает публикацию серии материалов о выходцах из Украины, добившихся невероятных успехов.

Самый удивительный эксперимент в истории образования

Отец шахматисток, венгерский еврей Ласло Полгар, разработал собственную теорию, согласно которой талант, к какой бы области он ни относился, явление не врожденное, а благоприобретенное, то есть его вполне можно "воспитать" и развить. Будучи по образованию педагогом-психологом, он изучал биографии вундеркиндов – например, Эйнштейна, Сократа, Моцарта и Гаусса (всего он проанализировал жизнь четырехсот человек) – и пришел к выводу, что уже в самом раннем возрасте дети могут демонстрировать потрясающие способности, если их систематически обучать и тренировать. Полгар решил доказать состоятельность своей теории практическим путем, проведя уникальный эксперимент, который сегодня считается самым удивительным в истории образования, на собственных отпрысках. Правда, на тот момент он не мог этого сделать, поскольку не обзавелся не только детьми, но и женой.

"Ищу женщину, которая родит мне детей для эксперимента"

Полгар дал объявление в газеты, где писал, что ищет женщину, которая согласится стать его женой и родить ему детей, предназначенных – и этого он не скрывал – для эксперимента. Он и сам сомневался в том, что на его призыв кто-то откликнется, но такая женщина нашлась – ею оказалась учительница Клара Альтбергер, окончившая Закарпатский университет в Ужгороде и проживавшая в селе Вилок на западе Украины, куда она впоследствии часто привозила своих дочерей. Клара тоже считала, что при правильном воспитании из ребенка можно вырастить если и не гения, то человека, обладающего выдающимися способностями и навыками. Их знакомство началось с виртуальной стадии – они переписывались, обменивались мнениями, потом встретились в реальной жизни и, наконец, поженились. В результате этого брака в 1969 году на свет появилась их первая дочь Сьюзен, которую дома называли Жужей, в 1974 году родилась София, а в 1976 году – Юдит.

Сьюзен: первая шахматистка мира в возрасте 15 лет

Полгар не собирался делать из дочерей выдающихся шахматисток, скорее, он подумывал о разных видах искусства, но коррективы в планы отца внесла Жужа, которая в возрасте трех лет неожиданно проявила интерес к этой древней игре. Сам Ласло, несмотря на то, что он одно время работал тренером по шахматам, был, мягко говоря, посредственным игроком, но создал для дочери самые лучшие условия для учебы. Когда Сьюзен исполнилось пять лет, он добился ее приглашения на шахматный турнир, все участники которого были как минимум в два раза старше ее. Несмотря на то, что девочка едва могла дотянуться до стола, за которым шла игра, она смогла победить нескольких взрослых участников. В 1984 году Сьюзен стала первой шахматисткой мира в возрасте 15 лет, в 1986-м прошла квалификацию на чемпионат мира среди мужчин, а в 1991-м – стала первой в истории женщиной, завоевавшей тройную шахматную корону.

София: "разграбительница Рима"

София, которую родители воспитывали и развивали по той же системе, что и Сьюзен, тоже с ранних лет увлеклась шахматами. В одном из интервью Ласло рассказывал, что однажды застал среднюю дочь среди ночи играющей в шахматы в ванной. Пытаясь уложить ее спать, он сказал: "Софи, уже поздно, оставь фигурки в покое!" "Папа, – ответила малышка, – они не оставят меня в покое". Софи стала шестой лучшей шахматисткой в мире. Она, так же как и старшая сестра, выиграла несколько турниров и завоевала медали, но больше всего известна благодаря победе в соревновании, которое называют "Разграблением Рима". Во время турнира, который проходил в итальянской столице в 1989 году, она победила, выиграв 8 с половиной очков из 10, при этом, стоит сделать важное замечание, девочке в ту пору было всего 14 лет.

Юдит: отомстившая Каспарову

Юдит стала самой успешной дочерью Полгара, она обошла даже своих сестер, которые к моменту ее рождения уже не только играли в шахматы, но и побеждали в турнирах. Неудивительно, что Юдит, которая практически с младенчества жила в соответствующей атмосфере, стала сильнейшей шахматисткой всех времен. В возрасте 12 лет ее назвали лучшим игроком в сотне лучших игроков мира, она побила рекорд, установленный Бобби Фишером, получив звание гроссмейстера в 15 лет и 4 месяца.

Гарри Каспаров, восхищаясь талантом Юдит Полгар, тем не менее позволил себе не совсем этичное замечание в ее адрес: "У нее фантастический талант, но она, в конце концов, женщина. Все упирается в несовершенство женской психики – ни одна представительница прекрасного пола не может выдержать длительную битву". Можно сказать, что Юдит отомстила знаменитому гроссмейстеру – в 2002 году она обыграла его, заставив изменить его мнение о том, что пол влияет на способность играть в шахматы. Побеждала младшая Полгар и других чемпионов мира – Анатолия Карпова, Владимира Крамника, Вишванатана Ананда, а ее трофеев и наград не сосчитать. Достаточно сказать, что ни одна женщина, кроме нее, не прошла квалификацию на чемпионат мира и набрала 2700 балов по рейтингу Эло.