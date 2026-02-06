Сериал 'Возвращение': 'Киевстар ТВ' назвал дату эксклюзивной премьеры

21 февраля состоитсяонлайн-премьера сериала "Возвращение" — трогательной драмеди о пути украинского защитника после фронта и непростой адаптации к гражданской жизни. Все серии появятся эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ на день раньше телевизионного эфира.

В центре сюжета — военный Александр Кречет (Евгений Григорьев), который после ранения стремится вернуться на службу, но обстоятельства задерживают его в Киеве. Выполняя обещание погибшему побратиму Сергею Вербе (Александр Рудинский), он помогает его сыну осуществить мечту, что становится началом нового испытания. Столкнувшись с гражданской жизнью и опасностью из-за влиятельного врага, Кречет снова становится на защиту близких, рискуя собственной жизнью.

"Возвращение" — это сериал о реалиях жизни после войны, о вызовах, с которыми сталкиваются ветераны, и о пути назад к себе. Проект показывает, насколько непростым может быть возвращение к мирной жизни — и для тех, кто возвращается с фронта, и для тех, кто ждет.

Открывайте Киевстар ТВ на: SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или откройте по ссылке веб-версию в браузере.

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров — для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".