Серьезно повлияет Юпитер: астропрогноз на 30 января

В четверг, 30 января, утром начался 2 лунный день. Луна и Солнце находятся в созвездии Водолея.

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Каким будет этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог Исита Гая. По ее словам, сделанное сегодня посеет зерна вашего будущего.

Астролог спрогнозировала день активной энергии Юпитера. Потому что тройка – это число Юпитера и четверг – день Юпитера. Чтобы усилить свойства этой даты, Исита Гая советует наряжаться в желтые вещи. "Я бы советовала надевать вещи желтого цвета, надевать золотые украшения, надевать желтые камни – так вы соединитесь с Юпитером", – сказала она.

Также Исита Гая спрогнозировала, что все созданное вами в этот день, все посеянное вернется к вам в 100-кратном размере. "Например, если вы в этот день дарите кому подарок, то вам придет в 100 раз больше того, что вы отдали в этот день. То есть это день, когда вы сеете семена своего счастья, своей радости, своих денег, своего успеха. И все, что вы будете давать и дарить людям, вернется к вам в 100 раз больше", – пообещала она.

Астролог также посоветовала посвятить день упражнениям кундалини-йоги на солнечное сплетение. Это усилит внутреннюю энергию и социальную реализацию. Также можно заниматься крия-йогой. Полезны будут и статические медитации. "То есть любая практика, которая вам нравится, она поможет раскрыть ваши потенциалы в этот день", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака – он несет новые знакомства или встречи со старыми друзьями.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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