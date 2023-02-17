''Сердце Азовстали'': Ахметов запустил проект помощи защитникам Мариуполя

'В Украине стартовал новый проект "Сердце Азовстали", который будет заниматься поддержкой военных из гарнизона Мариуполя и семей погибших, пленных и пропавших без вести военных. Презентация прошла в Киеве 16 февраля.

Видео дня

Проект является частью программы "Стальной фронт Рината Ахметова" с бюджетом в 1 млрд грн. Его руководителем станет секретарь мариупольского горсовета Ксения Сухова.

Во время полномасштабного вторжения России, гарнизон Мариуполя насчитывал более 4 тыс. бойцов. 18 подразделений из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и силовых правоохранительных структур почти три месяца держали оборону в городе. Последним форпостом был завод ''Азовсталь'', который оккупантам так не удалось взять штурмом.

"Мы помогаем защитникам Мариуполя всех подразделений, защищавших город", – говорит Ксения Сухова.

В настоящее время новый благотворительный фонд формирует базу людей, которые будут получать помощь от проекта "Сердце Азовстали" через прямые обращения.

Кому будет оказываться помощь:

бойцам подразделений, державших город;

семьям героев;

семьям пленных, семьях пропавших без вести;

воинам, возвратившимся домой из плена.

Обратиться в общественную организацию "Сердце Азовстали" можно по телефону +38 (068) 083 88 00 и в месседжерах, написать письмо сюда [email protected]

''Все заявки мы верифицируем через координационный совет офицеров из представителей подразделений, защищавших Мариуполь. Так мы не будем принимать решения сами, единолично. Также будет создан наблюдательный совет, который будет осуществлять разностороннюю экспертизу", – сказала Сухова.

Среди направлений работы фонда – лечение, реабилитация, протезирование военных, адаптация к гражданскому образу жизни, забота о семьях погибших, пленных и без вести пропавших защитников Мариуполя.

''Важно – мы хотим это воплощать в партнерстве с украинскими и международными организациями и учреждениями, которые работают с военными и их семьями'', – добавила Ксения Сухова.

Защитники Мариуполя отметили необходимость также оказывать помощь семьям военных.

"Важно, чтобы это была адресная помощь и прежде всего семьям погибших героев в Мариуполе. Также многие наши ребята находятся в плену и считаются пропавшими без вести. Их семьи находятся и в разных частях Украины, и за рубежом, на временно оккупированных территориях. Поэтому необходимо оказать помощь как можно большему количеству наших погибших героев, также тем, кто защищает Украину", – рассказал начальник службы оперативной подготовки восточного территориального управления Нацгвардии полковник Сергей Савинский.

Также в рамках проекта будет создан наблюдательный совет экспертов разных направлений, которые смогут помогать с экспертизой, если нужна медицинская или юридическая помощь.