Семья из Одессы устроила гендер-пати на руинах дома, который уничтожила Россия. Трогательное видео

Семья Криницких из Одессы устроила гендер-пати на руинах своего дома, доказав, что, хоть россияне беспощадно обстреливают гражданское население, это не сломит мощь украинцев. Жизнь продолжается, даже когда вокруг разруха от очередной ракеты или беспилотника.

Анастасия Криницкая опубликовала в TikTok видео на фоне развалин своего дома в Одессе, подписав его "Гендер-Не-пати" с отсылкой к возможности устроить маленький праздник в одной из комнат, которой уже нет.

"Как мы этого ждали, только не при таких обстоятельствах", – написала она.

Как отметила женщина, то, что они будут ждать дочь, является хорошим предвестником. "Девочки рождаются к победе", – сообщила Анастасия.

Россияне сильно повлияли на жизнь семьи, уже воспитывающей маленького сыночка. Сейчас женщина собирает средства на новое жилье. В частности, она, кроме радости и счастья, выразила и свою ярость: "Не забудем и не простим. Сильные, несокрушимые, непобедимые".

В комментариях украинцы поздравили с маленьким праздником супругов: "Муж до последнего надеялся на чудо. Но это так трогательно, что радуются ребенку, и не важно – сын или дочь", "И чего я плачу? Поздравления! Это самое крутое гендер-не-пати, которое я видела", "Для меня вы чрезвычайно сильны", "Люди, вы невероятны. Стоя на руинах своего дома радоваться тому, что будет девочка. До слез".

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