Комната разрушена полностью, а люди выжили: 14-летняя девочка из Сум спасла маму и сестру от 'Шахеда'. Удивительная история

В ночь на 13 марта Россия совершила очередной террористический пуск "Шахедов", один из которых попал в пятиэтажку в Сумах. В результате погибли три человека, а пострадали 14, среди которых оказалась семья, чудом выжившая благодаря заостренному слуху ребенка.

В преддверии до этого свое День рождения праздновала 14-летняя жительница Сум в скорее разрушенном доме и даже не догадывалась, что через несколько часов ей придется в панике будить всех членов семьи: младшую 8-летнюю сестру и мать – и убегать в безопасное место. Спустя считанные минуты после подъема раздался взрыв, который полностью разрушил одну из комнат и мог убить ребенка. Об этом сообщили в "Завтраке с 1+1".

"Просто маленькая сестра услышала звук. Она их подняла [разбудила]. Они как раз выбежали и стена просто упала там, где кровать", – рассказала старейшая дочь и сестра именинницы Лика Александрова.

Из-за того, что семья проживала на первом этаже, ее квартиру не задел беспилотник, но полностью разрушили заваленные четыре этажа сверху.

"Мои на первом этаже, а второй, третий, четвертый, пятый этажи... Там просто нет подъезда. Там невозможно жить. Там окна и сверху дыра. Все что можно скидывать, скидывают на первый этаж. У нас все затоплено по колено, потому что тушили пожар", – добавила она.

Сумчаны остались без дома, а ныне временно проживают у знакомой. Семья до сих пор не может опомниться от пережитого.

"Моим сейчас уже лучше. Они в соседнем доме у подруги моей мамы. А вещи... Я думаю, это такое..." – отметила Александрова.

Напомним, в ночь на 13 марта российский "Шахед" попал в многоэтажку в Сумах. Из-под завалов спасли 14 человек и троих вытащили без признаков жизни. ГСЧС до сих пор проводит поисковую операцию, которая длится уже третьи сутки. В результате попадания повреждено около 30 квартир, а 15 – разрушены полностью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что родные Анны Гайдаржи, которую с двухмесячным сыном в Одессе убил российский "Шахед" 2 марта, чудом выжили. В ту ночь женщина оставила мужчину спать со старшей дочерью в другой комнате, которая после террористической атаки не пострадала.

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