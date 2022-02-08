Семья экс-СБУшника после его увольнения приобрела недвижимости на $1,5 млн – СМИ

Семья бывшего руководителя Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака после его увольнения приобрела недвижимости почти на полтора миллиона долларов. В частности, в активе у экс-правоохранителя появилось несколько новых квартир в жилом комплексе премиум класса и целый ряд паркомест.

Кроме того, сразу же после увольнения Герсак стал предпринимателем – оформил несколько частных фирм и даже благотворительный фонд. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus info (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации журналистов, летом 2021 года жена экс-СБУшника купила две квартиры в столице, стоимостью минимум 650 тысяч долларов. В этом же жилом комплексе семья Герсака приобрела 6 мест для паркинга. Общая стоимость паркомест составляет порядка 220 тысяч долларов. Кроме того, в расследовании говорится, что для супруги экс-правоохранителя в этом же ЖК купили 140 квадратных метров коммерческой площади для салона красоты. Журналисты оценили стоимость этой площади ориентировочно в 650 тысяч долларов.

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Также журналисты выяснили, что в течение месяца после увольнения Герсак стал собственником нескольких фирм, которые занимаются охранной деятельностью, строительством и грузовым транспортом. Помимо этого у Герсака появился собственный благотворительный фонд.

"Экс-СБУшник создал фонд имени себя и теперь кормит бесплатными обедами и раздает продуктовые наборы в родном Гайсине", – рассказали журналисты.

Отметим, что Виталий Герсак занимал должность начальника Управления СБУ в Николаевской области с сентября 2019 по ноябрь 2020 года.

Напомним, расследователи также показали элитный отдых и дорогие автомобили народных депутатов.