В Киеве пройдет благотворительный концерт 'Help South Ukraine' в поддержку пострадавших от Каховской трагедии

5 июля БФ "Безграничные Возможности" вместе с литературно-театральным проектом "Феникс", звездами украинского театра, кино и телевидения проведут благотворительный концерт "Help South Ukraine". В мероприятии примут участие: Народная артистка Украины – Ольга Сумская, Заслуженный артист Украины – Виталий Борисюк, Народная артистка Украины – Аурика Ротару, актер театра и кино – Артур Логай, Глава литературно-театрального проекта "Феникс" – Александр Егоров, современные украинские исполнители: KRYLATA, АНДРИАНА, группа BARABANDA, Каролина Ваноян.

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Организаторы мероприятия приглашают киевлян и гостей города присоединиться к мероприятию и сделать доброе дело вместе.

На сегодняшний день сотни семей Херсонщины остались без домов, из-за террористического акта на Каховской ГЭС. Тысячи детей остались без счастливого детства, а некоторые стали жертвами войны. Цвет нашей нации нуждается в защите и помощи.

Цель мероприятия - помощь с ремонтными работами домов пострадавших многодетных семей Херсонщины и обеспечение пострадавших детей всем необходимым.

100% собранных средств идут в БФ "БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ" для помощи херсонским детям и многодетным семьям.

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