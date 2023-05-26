'Семь футов под килем!': Порошенко поздравил всех, кто во время войны принял участие в строительстве катера 'Буча'. Фото

пятницу, 26 мая, Военно-морские силы ВС Украины получили еще один малый бронированный артиллерийский катер, которому присвоено название "Буча". Петр Порошенко назвал это событие очень важным днем для укрепления морских возможностей украинского войска. Это первый военный катер, который был изготовлен и прошел все испытания в условиях полномасштабного вторжения.

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Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. Он напомнил, что для того, чтобы доставить рабочим предприятия из-за линии фронта комплектующие и горюче-смазочные материалы, присоединилась большая команда волонтеров, военных и бизнеса.

"Героическими усилиями трудового коллектива завода "Кузница на Рыболовном", а также всех, кто был привлечен к строительству и вводу в эксплуатацию: волонтеров, добровольцев и военнослужащих, которые помогали с поставкой горюче-смазочных материалов во время полуокружения Киева, персонала завода, который занимался поставкой комплектующих, в том числе и с оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, также Международного инвестиционного банка, благодаря их усилиям удалось ввести в строй ВМС ВСУ катер с очень символичным для каждого из нас названием "Буча", - написал Порошенко.

Он поблагодарил весь коллектив завода "Кузница на Рыбальском" и гендиректор предприятия Константина Картошкина за то, что несмотря на все они продолжают строить украинские корабли.

"Благодарен Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, начальнику Генштаба Сергею Шаптали и командующему ВМС Украины Алексею Неижпапи – и вместе с ними каждому солдату, матросу и офицеру, которые сегодня защищают Украину", – написал Порошенко.

Катер был заложен в 2019 году. Но именно при полномасштабном российском вторжении на него установили уникальную технику, современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. После этого в 2022-23 годах он прошел заводские и государственные испытания.

"Буча" будет защищать важные объекты как на воде, так и в прибрежной зоне Украины, будет противодействовать враждебным попыткам высадки десанта. Здесь для этого есть и пушки, и гранатомет, и пулемет, и ПТРК", – рассказал Порошенко.

"Я и моя команда приложили максимум усилий к финансированию этого красавца, который усилит нашу армию с моря. Русский военный корабль, иди на… Украинскому катеру "Буча" – семь футов под килем!", – пожелал Петр Порошенко.