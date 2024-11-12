Сейчас кажется дикостью: зачем в СССР школьники ели проездные билеты

Представьте ситуацию: вы едете в общественном транспорте и видите ребенка, который берет свой билет и ест его. Кажется дикостью, не правда ли? Однако в СССР такое зрелище можно было увидеть чуть ли не в каждом автобусе и трамвае.

Видео дня

Странная практика была следствием распространенного в Союзе суеверия. OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Хотя власть провозглашала СССР страной всеобщего счастья, на деле постоянный дефицит, притеснения со стороны власти, невозможность достичь выдающихся успехов и постоянная угроза свободе не придавали людям хорошего настроения. Поэтому они придумывали себе разные, порой странные, ритуалы, которые помогли бы стать счастливыми. Одним из таких ритуалов был подсчет цифр на проездном документе.

Все билеты на общественном транспорте в советские времена нумеровались шестизначным кодом. Счастливыми считались те, в которых сумма первых трех цифр и трех последних совпадала. Например, если разделить серийный номер 243612 пополам, а затем сложить все цифры, то получится 2+4+3=9, а также 6+1+2=9. А значит, билет с таким номером можно было считать счастливым. Существовали и другие способы подсчета, но этот было наиболее распространенным.

Но важно было не только получить на руки счастливый билет. Чтобы он подействовал, его нужно было съесть. Конечно, уже когда выходишь из транспорта, чтобы не объяснять контролерам отсутствие билета тем, что ты его уже проглотил.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему в СССР дети танцевали на "пионерском расстоянии" и что это вообще такое.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.