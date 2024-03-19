Съехались военные из 10 бригад: Порошенко привез на восточный фронт тысячу FPV-дронов и крупную партию автотехники

Петр Порошенко передал украинским защитникам, воюющим на востоке нашей страны, крупную партию техники. Одновременно помощь от Фонда Порошенко получили представители 10 бригад и батальонов.

Об этом пятый президент рассказал в Facebook. Он сообщил, что более тысячи FPV-дронов получили подразделения, воюющие на самых горячих участках фронта – десантники, разведчики и пехотинцы.

Кроме FPV и "Мавиков", бригады усилили и автотранспортом. Мощные грузовики DAF YA, "рабочие лошадки" DAF Leyland, а также передвижные авторемонтные мастерские, микроавтобус Mercedes Sprinter, стирально-душевые комплексы – эта партия помощи армии "потянула" на 24 млн грн.

"В одном месте, где-то на Востоке, съехались военные из разных бригад Сухопутных и Десантно-штурмовых войск. Это наша рутинная еженедельная работа, которую осуществляет "Фонд Порошенко" и ОО "Дело Громад", – отметил пятый президент.

По словам Порошенко, особенно глаза военных горят, когда они видят количество "Мавиков", FPV-дронов "Пегас" и "Мольфар".

"Для 28 и 47 ОМБр пригнали 4 грузовика DAF YA. А за руль Mercedes Sprinter сядут военные из 22-й отдельной механизированной бригады. Их мы доукомплектовали и двумя стирально-душевыми комплексами", – рассказал Порошенко.

Три грузовика DAF LayLand получают бойцы Отдельной Президентской бригады. На базе DAFiв сделаны и передвижные авторемонтные мастерские, которые будут приводить в порядок технику прямо на линии столкновения.

Всего количество грузовиков DAF LayLand, DAF YA, Foden, которые Порошенко передал в ВСУ с начала полномасштабного вторжения, достигло 500 единиц.

"Был рад побыть в кругу друзей. Все заряжены побеждать, и точно знаю, что и дроны, и грузовики пригодятся", - подытожил Петр Порошенко.