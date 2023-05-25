'Сегодня важно прежде всего поблагодарить': Зеленский поздравил работников Службы спецсвязи с праздником и почтил память погибших. Видео

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 мая, принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Он поздравил работников Службы с праздником и почтил память погибших.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Президент поблагодарил связистов за важную работу, которую они делают для страны и людей.

"Сегодня важно прежде всего поблагодарить каждого и каждого, кто обеспечивает надежной связью наших людей, Украину, нашу оборону – всех украинцев. Кто защищает линии связи, восстанавливает поврежденную связь, кто защищает киберпространство нашего государства. объединяет украинцев, позволяет нашим воинам и Украине быть эффективными в обороне, а нашим людям – просто понимать, что происходит, и слышать, видеть своих родных и близких", – сказал он.

Собравшиеся почтили минутой молчания связистов и всех украинцев, чьи жизни унесла российская агрессия во время этой жестокой войны.

Зеленский также отметил важную деятельность Госслужбы специальной связи и защиты информации в направлении защиты украинского киберпространства. По его словам, работа службы спецсвязи – комплексная. И речь идет не только о связи как таковой.

"Я помню вашу работу в первые дни полномасштабного вторжения, направленную на то, чтобы не дать врагу поразить каким-либо образом наше киберпространство. Я точно понимаю, что вы делаете все возможное в направлении радиоэлектронной разведки", – подчеркнул он.

Глава государства также высоко оценил проект по созданию армии дронов.

Кроме того, глава государства вручил работникам службы государственные награды. Связисты получили из рук Зеленской медали "За безупречную службу" ІІІ степени, "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества".

Президент также ознакомился с современными цифровыми средствами, предназначенными для обеспечения защищенной связью высших должностных лиц государства в полевых пунктах управления, мобильным комплексом радиомониторинга, составляющими системы радиоэлектронной борьбы и противодействия высокоточному оружию. Осмотрел Зеленский и ударные и разведывательные беспилотные аппараты, большинство из которых – отечественного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 23 мая посетил передовые позиции Сил обороны Украины на линии Угледар – Марьинка в Донецкой области. Он вручил государственные награды морским пехотинцам, которые в этот вторник отмечают профессиональный праздник.

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