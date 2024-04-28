Сегодня наши молитвы – за ВСУ и Победу: Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Вербным воскресеньем

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко поздравили верующих с Вербным воскресеньем. Они посетили Киево-Печерскую Лавру и помолились о победе Украины.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фото из Лавры.

"Третий год Украина встречает Вход Господень в Иерусалим в условиях широкомасштабной войны. Третий год наша боголюбивая страна защищается, выживает, и – я абсолютно уверен – будет побеждать. Сегодня наши молитвы – за наше войско в первую очередь. За наших воинов. Для того, чтобы Господь дал им силы, дал им мужество, дал им оружие. И чтобы они приблизили нашу победу", – сказал Петр Порошенко журналистам после богослужения.

"Сегодня уже никто не подвергает сомнению первые базовые основы государства – это Армия, Язык и Вера. Сегодня мы имели возможность в очередной раз в этом убедиться. Поздравляю всех с Входом Господним в Иерусалим. От нашей семьи, от нашей команды. Поздравляю всех с Вербным воскресеньем. И встретимся на Пасху. Все будет хорошо. Мы победим", – убежден Петр Порошенко.

Марина Порошенко присоединилась к поздравлениям своего мужа.

"Молитва дает нам возможность выстоять и победить. Только вера может дать нам силы, объединения для того, чтобы приблизить нашу победу. С верой и молитвой мы обязательно победим. Я всех поздравляю сегодня с Вербным воскресеньем. И через неделю мы будем праздновать очень большой праздник – Воскресение Христа. Дай Бог, чтобы этот праздник нас вдохновил на возрождение Украины", – сказала Марина Порошенко.