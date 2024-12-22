'Сделать предложение': как красиво сказать на украинском

Фраза "сделать предложение" руки и сердца стала настолько популярной, что ее часто используют, даже не задумываясь о правильности формулировки. Это выражение пришло к нам из русского языка, но в украинской традиции существуют свои естественные варианты.

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Предложение брака – это особый момент, и важно, чтобы слова звучали искренне и соответствовали нормам украинского языка. OBOZ.UA предлагает узнать о правильных оборотах речи для выражения намерений жениться.

Вы узнаете, как избежать калек и сделать этот момент по-настоящему трогательным. Следуя языковым тонкостям, можно не только приятно поразить любимого человека, но и показать уважение родному языку.

Фразеологизм "сделать предложение" в русском языке касается глагольной группы. Значение этого стабильного словосочетания означает попросить девушку или женщину стать женой.

Пример: "Бывали минутки, когда он уже совсем готовился сделать ей предложение".

Синонимы фразы "попросить руки", "предложить руку и сердце", "присвататься", "посвататься".

Согласно словарю фразеологизмов, в украинском языке соответствие этого устойчивого выражения - это "освідчитися" (глагол совершенного вида).

Майбутній час однини: освідчуся, освідчишся, освідчиться.

Майбутній час множини: освідчимося, освідчитеся, освідчаться.

Минулий час однини: освідчився, освідчилася, освідчилося.

Минулий час множини: освідчилися.

Синонимы "признаться"

Признаватися в коханні,

просити у жінки згоди стати дружиною

офіційно знайомитися, представлятися (щоправда, у такому значенні це рідковживаний варіант).

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