"Сделать предложение": как красиво сказать на украинском
Фраза "сделать предложение" руки и сердца стала настолько популярной, что ее часто используют, даже не задумываясь о правильности формулировки. Это выражение пришло к нам из русского языка, но в украинской традиции существуют свои естественные варианты.
Предложение брака – это особый момент, и важно, чтобы слова звучали искренне и соответствовали нормам украинского языка. OBOZ.UA предлагает узнать о правильных оборотах речи для выражения намерений жениться.
Вы узнаете, как избежать калек и сделать этот момент по-настоящему трогательным. Следуя языковым тонкостям, можно не только приятно поразить любимого человека, но и показать уважение родному языку.
Фразеологизм "сделать предложение" в русском языке касается глагольной группы. Значение этого стабильного словосочетания означает попросить девушку или женщину стать женой.
Пример: "Бывали минутки, когда он уже совсем готовился сделать ей предложение".
Синонимы фразы "попросить руки", "предложить руку и сердце", "присвататься", "посвататься".
Согласно словарю фразеологизмов, в украинском языке соответствие этого устойчивого выражения - это "освідчитися" (глагол совершенного вида).
- Майбутній час однини: освідчуся, освідчишся, освідчиться.
- Майбутній час множини: освідчимося, освідчитеся, освідчаться.
- Минулий час однини: освідчився, освідчилася, освідчилося.
- Минулий час множини: освідчилися.
Синонимы "признаться"
- Признаватися в коханні,
- просити у жінки згоди стати дружиною
- офіційно знайомитися, представлятися (щоправда, у такому значенні це рідковживаний варіант).
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