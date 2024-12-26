Счет идет на сотни: в ГНСУ рассказали, сколько преступных групп по переправке уклонистов разоблачили в 2024 году

С начала 2024 года пограничникам удалось разоблачить более 330 групп, занимавшихся незаконной переправкой людей за границу. Пока такие схемы продолжают разоблачать.

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Об этом в телеэфире сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, в последние месяцы наблюдается уменьшение таких попыток.

"Разоблачаются схемы, разоблачаются организаторы и пособники, которые помогают людям в таких незаконных путешествиях, но динамика к уменьшению таких попыток продолжается, это было зафиксировано и в последние дни", – отметил Демченко.

Он добавил, что подобная тенденция продолжается еще с августа.

"Ежемесячно, и декабрь не исключение, динамика к уменьшению количества желающих, планирующих незаконно пересечь границу. В июле, к примеру, был самый высокий показатель задержания нарушителей. Могу напомнить, что за 11 месяцев этого года было разоблачено более 330 таких преступных организованных групп, которые помогали людям в незаконных путешествиях", – объяснил спикер.

По его словам, организаторы и пособники в дальнейшем привлекаются к уголовной ответственности. Сами же нарушители несут административную ответственность.

Напомним, за год пограничники предотвратили около 400 попыток подкупа. Общая сумма предложенных взяток превысила 6,5 млн гривен. В то же время с начала действия военного положения было зафиксировано более 1200 попыток подкупа на сумму более 15,5 млн гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2024 года почти 55 тысяч украинцев получили отказ в пересечении государственной границы. Общий пассажиропоток за этот период составил 32,3 миллиона человек. Несмотря на значительное количество, по сравнению с аналогичным периодом 2023 наблюдается незначительное уменьшение.

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