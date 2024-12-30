Щедрый вечер или Маланка: что нельзя делать в праздничный день

Праздник Нового года всегда окутан массой суеверий и ритуалов, призванных привлечь удачу и отвести беду. В Украине смена года наступает вместе с праздником Маланки, так что все соответствующие традиции так или иначе связаны с ним.

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OBOZ.UA собрал все основные суеверия, которые соблюдают в народе. Считается, что они помогут сделать год лучше и легче.

В праздник нельзя считать деньги. Считается, что из-за этого весь следующий год проведешь в подсчетах, пытаясь свести копейку к копейке. Лучше отложить такие дела уже на начало года.

Также не стоит в праздник давать взаймы. Считается, что такая ссуда точно рассорит людей на весь следующий год. А ссуженные деньги принесут не пользу, а только беду.

Важно не игнорировать кутью, стоящую на праздничном столе. Даже если вам не очень нравится это блюдо, нужно съесть хотя бы ложечку, ведь каша является символом изобилия и здоровья и отказ от него может считаться отказом и от этих благ.

Нельзя также ссориться, злословить и сплетничать. Новый год нужно встречать со светлыми мыслями и легким сердцем, чтобы не отпугнуть удачу, а плохие слова не дают этого сделать.

Если кто-нибудь попросит вас в праздник о помощи, отказывать нельзя. Так же нельзя выгонять гостей. Считается, что в праздничные дни на землю может опускаться бог и ходить между людьми и проверять их. В том числе через таких просьбы и визиты Если отказать, можно его прогневить и испортить судьбу.

А еще в праздник не стоит садиться за стол в грязных и старых вещах. Это может навлечь нищету. Поэтому вся праздничная одежда должна быть нарядной, чистой и желательно, чтобы хотя бы одна вещь была новой.

И напоследок: именно Маланка в украинской традиции – карнавальный праздник. В этот день следует переодеваться в разные образы и участвовать в вертепах и щедрованиях. На праздник мужчинам разрешалось носить женские вещи, а женщинам – мужские. Это, в частности, должно было запутать и отпугнуть злые силы и сделать весь следующий год таким же веселым, как праздничная забава.

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