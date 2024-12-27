Как празднуют Новый год в разных странах: интересные традиции, о которых вы могли не знать

Новый год – это время обновления, радости и надежд, которые люди во всем мире отмечают по-своему. В каждой стране есть уникальные традиции, придающие этому празднику особый колорит.

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От фейерверков в мегаполисах до древних ритуалов в небольших деревнях – каждая культура имеет свои способы провожать старый год и приветствовать новый. OBOZ.UA предлагает узнать, как празднуют Новый год в разных уголках мира и какие традиции стоит попытаться сделать этот момент незабываемым.

Каждая из этих традиций - отражение культуры и духа праздника, напоминая, что Новый год - это время радости, надежды и новых начинаний.

Испания: съесть 12 ягод винограда

Испанцы убеждены, что если в полночь с каждым ударом часов съедать по одной виноградине, весь следующий год будет счастливым. Эта традиция ведет начало с 1909 года, когда урожай винограда оказался настолько богатым, что король предложил разделить его с народом.

Кстати, в Португалии и большей части Латинской Америки (например, Колумбии) также принято съедать определенное количество продуктов за 12 секунд до наступления Нового года. К примеру, в Италии нужно успеть съесть 12 ложек чечевицы.

Колумбия: прогулка с пустым чемоданом

Для колумбийцев Новый год – это время мечтаний о путешествиях. Чтобы обеспечить себе приключения в грядущем году, они выходят из дома с пустым чемоданом и символически обходят квартал.

Дания: избиение тарелок и прыжки со стульев

В Дании Новый год встречают громко и с размахом. Одной из традиций является разбиение старых тарелок в двери друзей, что символизирует избавление от неудач. А еще датчане "прыгают в Новый год", спускаясь со стула ровно в полночь.

Финляндия: сердца и свиньи

Финны верят, что будущее можно предсказать, излив расплавленный металл в воду. Форма, которую он приобретает, указывает на грядущие события: корабль означает путешествия, сердце - свадьбу, а свинья - обилие еды.

Выливание металла в формы распространена также в Германии, Болгарии, Чехии и Турции. Например, если образуется шар, удача "покатится" к вам.

Панама: горящие чучела

В Панаме старый год провожают сожжением чучел, символизирующих прошлое. Они могут быть в виде известных политиков или персонажей телевидения, а горящий огонь символизирует очищение и начало.

Греция: "счастливая нога"

В этой стране существует обычай "подарико", цель которой - принести удачу в начале года. Перед праздником принято вешать на дверь плоды гранатового дерева, которые считаются признаком удачи, обилия и плодородия. Затем, в новогоднюю ночь незадолго до полуночи все выключат свет и выйдут из дома, чтобы послать счастливчика, который первым войдет в дом, правой ногой вперед. Если все сделано правильно, это принесет семье удачу в год. После этого второй человек возьмет гранат в правую руку и разобьет его в дверь, чтобы увидеть, какая удача: чем больше сочных зерен высыплется, тем больше удачи принесет новый год.

Южная Африка: выбрасывание старых вещей

Жители Йоханнесбурга избавляются от старика буквально, выбрасывая из окон ненужные вещи. Это не только создает праздничную атмосферу, но и открывает двери для нового и лучшего года.

Филиппины: магия круглых форм

На Филиппинах круглые формы являются символом богатства и изобилия. В праздничных нарядах преобладает горошек, а столы украшают напоминающие монеты фрукты.

Греция: лук на дверях

Греки вешают лук на дверь как символ возрождения и обновления. Родители также будят детей в первый день года, постукивая их луковицей, что придает празднику особый шарм.

Эстония: счастливые числа за столом

Эстонцы встречают Новый год за щедрым столом, едят семь, девять или двенадцать раз в течение дня. Эти счастливые числа, как верят, гарантируют, что в грядущем году будет достаточно еды.

Хогманай в Шотландии: реддинг дома и Auld Lang Syne

У Шотландии есть уникальная традиция празднования Нового года, известная как Хогманай, которая длится с 30 декабря до Нового года. Одной из ключевых традиций является "реддинг дома" – тщательная уборка, символизирующая очищение от старого и начало года с новой энергией. Особое внимание уделяют камину, полностью удаляя старый пепел.

Еще одним элементом празднования является исполнение песни Auld Lang Syne, которая объединяет людей в воспоминаниях о прошлом. Традиция первой ноги, когда первый посетитель приносит символический подарок, например уголь или виски, также является важной частью Хогманай.

В Эдинбурге празднования сопровождаются факельным шествием, музыкой свирельщиков и барабанщиков, а в завершение, в день Нового года, участники погружаются в холодные воды Ферт-оф-Форт, придающие празднику бодрое настроение.

Традиции Нового года на Филиппинах

На Филиппинах Новый год связан с символикой круглых форм, считающихся олицетворением процветания и удачи. Филиппинцы часто одеваются в одежду с узором горошек, а также украшают свои праздничные столы 12 или 13 видами круглых фруктов, таких как апельсины, виноград, арбуз или помело. Эти фрукты символизируют обилие и благополучие в грядущем году.

Для детей существует еще одна интересная традиция: в полночь они прыгают как можно выше, надеясь, что это поможет им подрасти в новом году. Такие веселые и колоритные обычаи делают празднование Нового года на Филиппинах уникальным и насыщенным добрыми пожеланиями.

Новый год в Бразилии: прыжки через волны

В Бразилии встреча Нового года отмечается особым ритуалом, сочетающим символику мира, духовного очищения и афро-бразильской культуры. В канун праздника люди одеваются в белую одежду, что символизирует гармонию и спокойствие. Центральным событием является Феста де Леманжа – праздник в честь богини моря Леманья.

Кульминация празднования наступает в полночь, когда все, одетые в белое, бегут в океан, чтобы перепрыгнуть семь волн. Каждый скачок сопровождается пожеланием или просьбой к богам. Таким образом, бразильцы не только символически очищаются, но и выражают свои надежды на грядущий год, исполненный новых возможностей и счастливых моментов.

Мексика: пустые чемоданы

В Мексике есть необычная новогодняя традиция, обещающая наполнить грядущий год путешествиями и незабываемыми впечатлениями. Чтобы привлечь удачу в путешествиях, люди гуляют с пустыми чемоданами, иногда просто обходя комнату или даже квартал.

Этот символический ритуал практикуется не только в Мексике, но и во многих странах Латинской Америки. Чемоданы олицетворяют желание открыть новые горизонты, увидеть мир и наполнить жизнь яркими событиями.

Как празднуют Новый год на Кубе

На Кубе существует интересная новогодняя традиция, помогающая избавиться от всех плохих духов и накопившейся в течение года негативной энергии. В канун Нового года люди наполняют ведра грязной водой и выбрасывают ее через входную дверь, символически очищая свой дом.

Этот ритуал служит для того, чтобы начать новый год с чистой страницей, и можно часто увидеть, как к северу из домов выбрасывают полные ведра воды.

Также на Кубе заведено на Новый год колоть поросенка и жарить его на открытом огне посреди улицы.

Ирландия: дополнительное место за столом

Ирландия также имеет несколько новогодних традиций. Одной из самых известных является обычай ставить дополнительную тарелку на обеденном столе для любых близких, которых не стало в предыдущем году, чтя память о них. Кроме того, ирландцы обивают стены своих домов хлебом, чтобы прогнать злых духов и несчастья и начинают год из чистого дома.

Празднование Нового года в Японии

В Японии традиция празднования Нового года (Сегацу) охватывает посещение храмов для обмена старых талисманов (омамори) на новые, что символизирует начало нового года в надежде на здоровье и удачу. После этого японцы обычно наслаждаются традиционными новогодними блюдами, среди которых креветки (символизирующие долгую жизнь) и икра сельди (приносящая плодовитость).

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