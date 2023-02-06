СБУ задержала завербованного Россией военного, который ''сливал'' оккупантам данные про планы контрнаступления ВСУ. Фото

Сотрудники Службы государственной безопасности задержан злоумышленник на попытке очередной передачи важных стратегических данных врагу, включая планы украинских военных о контрнаступлении на важной части фронта. Им оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ, которого завербовала российская спецслужба после начала полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. По заданию оккупантов злоумышленник скрыто собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами.

"На этот раз предатель пытался известить врага об оперативной обстановке в одном из направлений боевых действий. Он "сливал" своим российским кураторам аналитические сведения по ситуации на фронте", – указали правоохранители.

Задержанный полностью признал свою вину при задержании. Ему были предъявлены подозрения в преступлении в соответствии со ст. 111 УК Украины (государственная измена, сотрудничество с военным противником), теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области были задержаны два диверсанта, которые работали наводчиками российских ракет на объекты критической инфраструктуры в регионе. Силовики сработали на опережение – своевременно установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи информации.

Также в Одессе накануне был задержан бывший военный, который с 2020 года собирал разведданные о боевой подготовке ВСУ на юге государства, международных учениях и поставках военных товаров через украинские порты. Предать родину он решил за обещание квартиры в Крыму.

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