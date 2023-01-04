СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, охранявшего админздания захватчиков во время оккупации города. Фото

Служба безопасности Украины продолжает обличать вражеских приспешников, которые помогали врагам во время временной оккупации регионов. В Херсоне спецназовцы задержали коллаборанта, охранявшего админздания захватчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленником оказался житель областного центра, который во время оккупации поддержал путинских военных и предложил им свою помощь.

Захватчики предложили ему "должность" в созданном ими "Управлении МВД по огороду Херсона". Там он добровольно согласился войти в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы" страны-агрессора. В дальнейшем злоумышленнику выдали оружие и форму русского образца.

Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных административных зданий, где захватчики обустроили местные оккупационные органы. Он также участвовал в карательных рейдах против граждан Украины.

После освобождения Херсона приспешник оккупантов хотел избежать наказания, но его разоблачили и задержали сотрудники СБУ. При себе у него обнаружили "удостоверение" фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины. Сейчас его отправили за решетку. В общей сложности коллаборанту грозит до 15 лет заключения.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Херсоне задержали бывшую главу "филиала российской железной дороги". Предательница помогала оккупантам опрокидывать в Украину военные эшелоны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведчики СБУ задержали вражеского приспешника во время многоэтапной спецоперации на западе Украины. Им оказался житель Донбасса, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.

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