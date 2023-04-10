СБУ задержала предателя из рядов ВМС ВСУ, который охотился на HIMARS и склады с БК в Одесской области: данные сливал РФ. Фото

Служба безопасности Украины задержала предателя из рядов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Злоумышленник охотился на американские реактивные системы залпового огня HIMARS и склады с боекомплектом в Одесской области.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Фигурантом оказался срочник, завербованный оккупантами после начала широкомасштабного вторжения.

По указанию российской спецслужбы агент, которому избрали псевдонимом "Крымчанин", скрыто собирал места дислокации штаба, боевой техники и составов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей области.

Отдельной задачей информатора было выявление позиций HIMARS. Полученные данные предатель пытался передать своему "куратору" через анонимный мессенджер.

Однако СБУ вовремя разоблачила и задержала злоумышленника.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Предателю Украины избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В общем ему грозит пятнадцать лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины также задержала вражеского информатора, собиравшего данные об обороне Южноукраинской АЭС. Учитывая эту информацию, российские оккупанты готовили атаки.

Стоит отметить, что житель Николаева, эксначальник службы охраны одного из объектов инфраструктуры , получил 8 лет тюрьмы за корректировку российских ракетных ударов по учебным заведениям. Мужчина с начала масштабного вторжения собирал разведывательные данные по локациям Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Служба безопасности Украины разоблачила очередную изменницу, которой оказалась жительница Одессы. Женщина тайно собирала информацию о расположении и движении сил обороны на территории региона.

Сотрудники контрразведки СБУ задержали очередного российского осведомителя в Запорожье. Он фиксировал последствия российского ракетного удара по многоэтажке в облцентре, нанесенном 22 марта войсками РФ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жительницу Краматорска, которая была приспешницей оккупантов. Она приводила российские ракеты в больницы и общежития своего родного города.

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