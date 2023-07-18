СБУ задержала предательницу, которая сливала врагу данные о местах применения дронов ВСУ на правом берегу Днепра. Фото
Служба безопасности Украины задержала предательницу, которая "сливала" информацию об украинских беспилотниках на правом берегу Днепра Херсонской области. Ней оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в Херсонской области и выполняет боевые задания на передовой.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "По указанию российской спецслужбы предательница собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны", – говорится в сообщении.
В первую очередь врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Также, по данным спецслужбы, женщина пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях ВСУ, отслеживала огневые позиции ПВО на территории региона.
В СБУ отметили, что в случае успешного выполнения враждебных задач кафиры обещали "эвакуировать" ее в РФ и выдать российский паспорт.
Женщину задержали на попытке получения секретной информации об украинских военных объектах.
Контрактница была дистанционно завербована в начале 2023-го кадровым сотрудником ГРУ с позывным "Димка". В поле зрения российской спецслужбы она попала через подписку на разные группы военного толка в запрещенной российской соцсети "Вконтакте".
Ей объявлено о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.
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