СБУ задержала информатора оккупантов, корректировавшего ракетные удары РФ по гражданским объектам в Донецкой области. Фото

Служба безопасности Украины задержала очередного информатора российских оккупантов, в частности, вражеской разведки. Злоумышленник корректировал ракетные удары путинской армии по гражданским объектам в Донецкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предатель также собирал информацию о размещении подразделений украинских защитников на Авдеевском направлении.

Кроме того, он передавал захватчикам координаты объектов социальной инфраструктуры в Покровском районе.

Полученные данные злоумышленник "сливал" подконтрольным боевикам Telegram-каналы. Оккупанты использовали эту информацию для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских ударов по украинским городам.

Информатором россиян оказался житель Мирнограда, поддержавший войну, развязанную Россией против Украины. Он выражал свои взгляды через запретные соцсети и поэтому его привлекли к подрывной деятельности.

Правоохранители провели обыски и обнаружили мобильные телефоны с поличным с оккупантами.

Злоумышленнику уже сообщили ему о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ, работавшую на враге в южных прифронтовых районах. В Одессе был задержан организатор группы – местный житель, который является помощником одного из депутатов незаконного российского парламента оккупированного Крыма Константина Мальчикова.

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ППК "Вагнер". Он предлагал за участие в боях против Украины до 4 тыс. долларов в месяц, причем сам оказался рецидивистом, сидевшим за разбой и групповое изнасилование.

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