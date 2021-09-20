СБУ задержала боевика, участвовавшего в захвате управления СБУ в Луганске в 2014 году. Фото

Служба безопасности Украины задержала боевика, участвовавшего в штурме и захвате управления СБУ в Луганской области в 2014 году. Он присоединился к пророссийским вооруженным группировкам.

Оперативники выяснили, что подозреваемый вместе с другими боевиками взламывал двери служебных помещений управления СБУ. Мужчина действовал по заданию главарей, сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Задержанный искал документы, участвовал в воровстве и уничтожении техники, уничтожении других материальных ценностей в помещении СБУ. После штурма мужчина дежурил на баррикадах террористов, обеспечивал "пропускной режим" на входе в здание. Боевик также нес "службу" на блокпосту Станицы Луганской и проверял вещи, автомобили, документы на мосту через Северский Донец.

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Мужчина вернулся на подконтрольную украинской власти территорию из-за конфликта с другими боевиками. Затем он скрывался от правоохранителей на Луганщине. Контрразведка СБУ выяснила место проживания боевика и провела задержание под поселком Белокуракино.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, СБУ провела тактико-специальные учения по обезвреживанию диверсантов. Они проходили в Черниговской и Сумской областях, граничащих с Россией.