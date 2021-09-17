СБУ провела масштабные учения по нейтрализации диверсантов вблизи границы с РФ. Фото и видео
Служба безопасности Украины 17 сентября провела тактико-специальные учения по обезвреживанию диверсантов. Они проходили в Черниговской и Сумской областях, которые граничат с Россией.
Об этом сообщается на сайте СБУ. В учениях были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 100 единиц техники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
По легенде, в Украину проникла условная диверсионно-разведывательная группа, целью которой были оборонные и промышленные объекты.
Спецназ в результате провел успешную операцию, во время которой были нейтрализованы диверсанты в районе приграничного пункта. Во время задержания они оказывали вооруженное сопротивление.
В учениях принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, а также представители местной власти.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ на этой неделе провели масштабные учения возле границы с оккупированным Россией Крымом. Тогда украинские воины также обезвреживали вражеских диверсантов.