СБУ провела масштабные учения по нейтрализации диверсантов вблизи границы с РФ. Фото и видео

Служба безопасности Украины 17 сентября провела тактико-специальные учения по обезвреживанию диверсантов. Они проходили в Черниговской и Сумской областях, которые граничат с Россией.

Об этом сообщается на сайте СБУ. В учениях были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 100 единиц техники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По легенде, в Украину проникла условная диверсионно-разведывательная группа, целью которой были оборонные и промышленные объекты.

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Спецназ в результате провел успешную операцию, во время которой были нейтрализованы диверсанты в районе приграничного пункта. Во время задержания они оказывали вооруженное сопротивление.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, а также представители местной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ на этой неделе провели масштабные учения возле границы с оккупированным Россией Крымом. Тогда украинские воины также обезвреживали вражеских диверсантов.