СБУ за год войны разоблачила более 300 предателей, агенты РФ были в разных органах власти, – Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России на территории нашей страны было разоблачено более 300 государственных изменников. Так называемые российские агенты были в разных органах власти и даже в Силах обороны.

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Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По словам Малюка, государство-агрессор десятки лет работало над тем, чтобы создать в Украине как можно больше агентурных сетей.

Сейчас украинские правоохранители делают все возможное, чтобы разоблачать предателей и задерживать их.

"Но на самом деле агентурная сеть российской ФСБ не сработала так, как ожидалось, – "опухоль" мы вовремя вырезали", – отметил глава СБУ.

Малюк также сообщил, что в частности в СБУ было разоблачено 9 предателей, а всего в Силах обороны – 102. Он подчеркнул, что основная задача для СБУ сейчас – чтобы каждый, кто работает на Россию, получил должное наказание.

Недавно, как рассказал Малюк, в Очакове разоблачили командира одного из центров специальных операций ВСУ, который оказался агентом ГРУ России. Он собирал разведывательные данные и должен был способствовать сдаче города российским войскам. Кроме того, СБУ разоблачила адвоката, который собирал тайные данные о картах минных полей, местоположении "HIMARS", складов с боеприпасами украинских военных. Его жена является помощником сразу двух нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении военном, действия которого привели к уничтожению аэродрома "Канатово" в Кировоградской области в апреле 2022 года. Подозреваемый – бывший исполняющий обязанности командира одной из частей Сил специальных операций полковник Роман Червинский.

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