СБУ сорвала план Кремля по созданию пяти псевдореспублик на западе Украины: планировался захват админзданий. Фото

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В ряде областей на западе Украины действовала сеть провокаторов, пытавшаяся создать новую "народную республику" и захватить административные здания. Служба безопасности Украины помешала преступникам и провела задержания.

Об операции сообщается на Telegram-канале СБУ. Установлено, что в "Федеративную республику Украина" должны были войти Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Черновицкая области.

Чтобы достигнуть своих целей, провокаторы должны были завербовать более 500 предателей в западных и центральных регионах.

"Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных", – отметили правоохранители.

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Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти на местах.

После этого они хотели захватить админздания и провозгласить несколько "народных республик" (по образцу "Л/ДНР"). Затем планировалось объединить образования в новое "государство", подконтрольное России.

СБУ задержала организатора и ключевых лиц сети Ивано-Франковской области.

Сообщники главаря дали против него показания. С организатором проводятся следственные действия.

Расследование касается уголовной статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Согласно УК, виновным в указанном преступлении грозит до 10 лет заключения.

Как писал OBOZREVATEL, в Херсоне в субботу, 5 марта, местные жители снова устроили масштабный митинг, чтобы показать оккупантам: им тут не рады. Российские военные начали стрелять в воздух, но люди не разошлись и продолжили акцию.

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