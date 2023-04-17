СБУ сообщила о подозрении журналистке из Винницы, которая работает на Кремль: называла 'постановочными' массовые захоронения в Буче и Ирпене

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Юлии Тарапати – журналистке из Винницы, работающей на Кремль. Заместитель главного редактора издания "Вечерняя Москва" называла "постановочными" массовые захоронения в Буче и Ирпене.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Установлено, что после оккупации Россией Крыма и части восточных регионов Украины в 2014 году Тарапата переехала в страну-агрессор, где устроилась в редакцию прокремлевской газеты.

В должности главного редактора она координирует редакционный отдел "московские власти" и ведет авторский блог на интернет-ресурсе газеты.

С момента широкомасштабного вторжения - 24 февраля 2022 г. она выполняет указания Кремля о распространении публикаций, в которых оправдывает вооруженную агрессию России и отрицает причастность российских оккупантов к массовым убийствам мирных жителей на Киевщине.

В частности, коллаборантка называет "постановочными" застенчивые и массовые захоронения в Буче и Ирпене.

За свою деятельность Тарапата получает вознаграждение от Кремля и городской администрации Москвы.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 6 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией). Поскольку журналистка находится на территории России, продолжаются меры по ее привлечению к ответственности.

В общей сложности злоумышленнице грозит наказание до 12 лет заключения.

Напомним, в Украине сообщили о подозрении депутату госдумы страны-агрессора от путинской партии "Единая Россия" Виктору Водолацкому. Российский депутат незаконно пересек границу и оказался во временно захваченной Россией Луганской области Украины, где на камеры пропагандистов пиарился и "командовал" оккупантами при обстреле позиций украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священнику-блогеру РПЦ, призвавшему военных российской армии убивать украинцев. Андрей Ткачев в начале масштабного вторжения РФ публично поддержал оккупантов.