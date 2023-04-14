СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ, пиарившемуся во время артобстрела Луганщины

В Украине сообщили о подозрении депутату госдумы страны-агрессора от путинской партии "Единая Россия" Виктору Водолацкому. Российский депутат незаконно пересек границу и оказался во временно захваченной Россией Луганской области Украины, где на камеры пропагандистов пиарился и "командовал" оккупантами при обстреле позиций украинских защитников.

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Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 14 апреля. Как отмечается, сейчас продолжаются меры по привлечению Водолацкого к ответственности за преступления против украинского государства.

По данным правоохранителей, российский депутат выполняет задачи Кремля по распространению оккупационного режима на территории Луганщины, ныне временно захваченной россиянами.

В СБУ сообщили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Водолацкий приехал в Луганскую область, где "инспектировал" деятельность оккупантов. Он побывал в Станице Луганской, Попасной, Счастье и Луганске и раздал местным коллаборантам партийные билеты "Единой России". Также он призывал так называемых депутатов незаконно созданной группировки "ЛНР" принять решение о переходе к законодательству страны-агрессора России.

Кроме того, Водолацкий был на позициях российских оккупантов в Луганской области. Там он снялся в ролике пропагандистов, на котором отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям украинских военных.

По данным СБУ, Москва назначила этого депутата куратором "гуманитарных центров Единой России" во временно захваченных россиянами городах Луганщины.

Таким образом, Водолацкому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, с использованием средств массовой информации).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Местный предатель собирал информацию о слабых местах на государственной границе с РФ.